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Hilâl Kaplan’a yönelik iftira kampanyası çöktü

Hilâl Kaplan’a yönelik iftira kampanyası çöktü

Gazeteci/yazar Hilal Kaplan’a karşı bir süredir belli odaklar tarafından atılan çirkin iftiralar son günlerde yine dolaşıma sokuldu.

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Son organize saldırı dalgası nedeniyle Kaplan’ın eski eşi Suheyb Öğüt, avukatı aracılığıyla X üzerinden bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

‘Kalabalık bir bayramlaşma ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı kırpıp, hayatımızda bir kez gördüğümüz birini en yakın arkadaşımız gibi lanse edip çocuklarımızın annesine iftira atmak alçaklığın da alçaklığıdır.’

Daha önce Kaplan’ın isteği doğrultusunda bir açıklama yapmadığını belirten Öğüt, ‘İki çocuk annesi bir hanımın namusuna iftira atanların iştigal ettikleri iş ne siyasi tenkittir, ne mücadele. Olsa olsa cehennem yakını bir melanettir’ ifadelerini kullandı.

HİLAL KAPLAN'DAN AYETLİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada yayınlanan iddialar sonrası Hilal Kaplan'dan beklenen yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, Avukat Halim Selim'in paylaşımına dikkat çekti.

Ardından şu ifadelere yer verdi:

Allah düşmanın da mert olanını versin ama muhatabımız maalesef esfeli safilin.

İftiradan başka yol bilmeyenlerden iki cihanda davacı olacağımı bu vesileyle tekrar belirteyim. Velhasıl yıldırma ve susturma çabalarınız işe yaramayacak. Vesselâm.

11) “O İftirayı çıkaranlar, içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın, bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin, kazandığı günah nisbetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır.

12) Siz ey müminler, bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip: “Hâşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir!” demeniz gerekmez miydi?

13) O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya! Şahitlerini getirmediklerine göre, onlar Allah katında (Allah’ın hükmüne göre) yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.

14) Hem dünyada hem de ahirette, Allah’ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi.

15) O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah’ın nazarında pek büyük bir vebaldi!” (Nur, 24/11-15).

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