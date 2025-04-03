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Stanimir Stoilov'dan Beşiktaş itirafı

Stanimir Stoilov'dan Beşiktaş itirafı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bırakırken, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş’ın güçlü bir ekip olduğunu ancak kırmızı kart sonrası oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 38, 79. (p) ve 81. dakikalarda Romulo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 30. dakikada Ernest Muci attı.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Göztepe yarı finale yükseldi. Göztepe yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak.

"Beşiktaş bizden daha iyiydi"

Maçın akabinde Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu:

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum."

Yarı finale kaldıkları için "çok mutlu" olduklarını belirten Göztepe'nin deneyimli çalıştırıcısı, "Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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