Göztepe, Beşiktaş'ı devirdi, yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti ancak maçı 3-1 kaybetti. Göztepe'nin gollerini Romulo (38, 79. dakikada penaltı ve 81) atarken, Beşiktaş'ın tek golünü Ernest Muci 30. dakikada kaydetti. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe, bu galibiyetle yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 38, 79. (p) ve 81. dakikalarda Romulo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 30. dakikada Ernest Muci attı.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU Konyaspor - Galatasaray Trabzonspor - Göztepe

Beşiktaş 1 - 3 Göztepe

90'Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde turnuvaya veda eden taraf oldu.

90'Son saniyelerde Emersonn'un attığı gol, VAR'dan döndü.

90'Göztepe Emersonn ile etkili geldi. Ceza sahasına giren oyuncu topu sert bir şekilde sol köşeden auta yolladı.

90'Göztepe Emersonn ile etkili geldi. Ceza sahasına giren oyuncu topu sert bir şekilde sol köşeden auta yolladı.

81'Savunmadan atılan uzun topta rakip takımın arkasına sarkan Romulo, aşırtma vuruşuyla kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

80'Romulo, Victor Hugo'nun pasında ceza sahasına girdi. Ancak şutu auta çıktı.

79'Penaltıyı kullanan Romulo, sol köşeye sert vuruşuyla takımını 2-1'e geçiren penaltı golünü kaydetti.

77'Hakem elle oynama sonrası penaltı kararı verdi.

62'Romulo'nun uzaktan şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

60'Saha içinde Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Hakem oyuncuları uyardı.

57'İsmail Köybaşı'nın ceza alanına yaptığı ortada kafaya çıkan Romulo topu auta yolladı.

46'Hakem Atilla Karaoğlan, ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı. Maç 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

45'Atilla Karaoğlan ilk yarıyı sona erdiren düdüğü çaldı. Taraflar 1-1'lik skorla soyunma odasına gidiyor.

45'Arthur Masuaku'nun serbest vuruşta çektiği şut direğin dışından auta gitti. Hakem, son anda müdahale olduğunu belirterek korner köşesini gösterdi.

38'GOL! Serbest vuruş için topun başına geçen Romulo, attığı golle eşitliği sağladı.

36'Tayyip Talha, Göztepe'den Juan'a yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. Göztepe ceza sahası önünden serbest vuruş kullanacak.

30'Rafa Silva'nın asistinde topla buluşan Muci, rakip ceza sahasına girip köşeye çektiği şutla topu fillere gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

26'Uzun topta kaleci Arda bir an açılıp açılmamakta tereddüt etti o an Muci araya girdi ancak zor pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

25'Rashica'nın ceza alanına gönderdiği topta savunma oyuncuları araya girdi. Oyun kornerle devam edecek.

21'Masuaku'nun uzaktan çektiği şutta Arda topu güçlükle kornere çelebildi.

20'Uzun topu önüne alan Romulo'nun ceza alanında rakip kaleye gönderdiği vole dışarı gitti.

17'Rashica'nın serbest vuruştan ceza alanına gönderdiği topta Tayyip Talha kafaya çıktı. Oyun kale vuruşuyla tekrar başlıyor.

15'Muci bu kez de Rashica'nın pasında uzaktan şansını denedi. Top auta çıktı.

14'Savunmadan dönen topu önüne alan Muci, Göztepe ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut çıkardı. Top, kaleci Arda'dan döndü.

6'Beşiktaş'ta Rafa Silva, Göztepe'den Juan'ın müdahalesi ile yere düştü. Faul beklemesine karşın hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.

4'Beşiktaş müsabakanın ilk dakikalarına ön alan baskısıyla başladı.

3'Muci savunmanın hatasında topla ceza sahasına girdi. Müsait pozisyonda topu üst direğe nişanladı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan