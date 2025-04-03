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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD, Ukrayna ve Almanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan fidan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Rubio'nun, Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği bildirildi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI ANDRİY SİBİHA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Sibiha​​​​​​​ ile görüştüğü bildirildi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan, temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

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