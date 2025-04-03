Türkiye-AB ekonomik diyaloğu Brüksel'de yeniden başladı

Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (HLED) toplantılarının yeniden başlatılması kararı, Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi tarafından onaylandı. Bu kapsamda yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantının verimli geçtiğini belirterek, ekonomik işbirliğinin artırılması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gibi konuların ele alındığını açıkladı. Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

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Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı.

Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlendi. Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yaptı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, toplantının çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini vurguladı.

Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılacağını belirten Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı. Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.