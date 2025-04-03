Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına yazılı açıklamayla yanıt vererek, MASAK raporlarının bakanlık tarafından önceden bilinmesinin veya sürece müdahale edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Açıklamada, Özel’in iddialarının mesnetsiz olduğu belirtilirken, Şimşek'e yönelik çirkin ifadelerin devlet adabı ve siyaset ahlakına aykırı olduğu ifade edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialarına yanıt verdi, MASAK'ın hazırladığı raporların, önceden bilinmesinin ve sürece müdahil olunmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

"ÇİRKİN İFADELER, HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."