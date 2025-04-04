Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Muğla'nın Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD son dakika olarak duyurdu. Muğla Datça açıklarından 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 23.21 sularında yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-03
Saat:23:21:15 TSİ
Enlem:35.40389 N
Boylam:27.02917 E
Derinlik:14.55 km
Detay:https://t.co/iB2c5u35Iv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi