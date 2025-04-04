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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Muğla'nın Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD son dakika olarak duyurdu. Muğla Datça açıklarından 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 

Deprem saat 23.21 sularında yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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