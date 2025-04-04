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Bir aile yok oldu! Karabük'te korkunç kaza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir aile yok oldu! Karabük'te korkunç kaza

 Karabük'ten feci bir kaza haberi geldi! Tırla çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki  tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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