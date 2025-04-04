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Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor

 Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda adlarını yarı finale yazdıran Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, daha önce kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, İskenderunspor'u saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la yarı finalde karşılaşacak. Sipay Bodrum FK engelini geçen Trabzonspor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe ile finale kalma mücadelesine çıkacak.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final mücadeleleri 22-23-24 Nisan'da, final maçı ise 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezonun yarı finalistlerinin hepsi daha önce Türkiye Kupası'nı kazandı. Galatasaray 18, Trabzonspor 9, Göztepe 2 ve TÜMOSAN Konyaspor ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.

 Yarı finalistlerin daha önceki mücadeleleri

Galatasaray, 30. kez yarı finalde mücadele edecek. Daha önceki 29 yarı finalin 23'ünde finale çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi TÜMOSAN Konyaspor ise 1988-1989, 2015-2016 ve 2016-2017'den sonra 4. defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Konya temsilcisi, 1 kez finale yükselme başarısı gösterdiği organizasyonda 2016-2017'de kupaya uzandı.

Diğer yarı finalistlerden Trabzonspor ise 25. kez yarı final vizesi aldı. Bordo-mavili ekip, daha önceki 24 yarı finalin 16'sında finale kalırken, bunlardan 9'unda kupayı kaldırdı.

49 yıl sonra yarı finale çıkmayı başaran Göztepe ise 6. kez yarı finalde mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 5 yarı finalin 3'ünde final vizesi aldı. Kupada 2 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi, en son yarı finalde mücadele ettiği 1975-1976'da Trabzonspor'a elenerek finale kalamadı.

 En fazla yarı finalist Fenerbahçe

Türkiye Kupası'nda 47 takım yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Bu ekipler arasında Fenerbahçe, 34 kezle en fazla yarı finalist olma ünvanını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli ekibi 30 yarı finalle Galatasaray, 25 yarı finalle Trabzonspor ve 24 yarı finalle Beşiktaş izliyor.

Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar ise şöyle:

Bursaspor (15), MKE Ankaragücü (13), Gençlerbirliği (8), Altay, Eskişehirspor, Kocaelispor (7), Göztepe (6), Antalyaspor, Samsunspor, Sivasspor (5), Başakşehir, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor (4), Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Malatyaspor, Sakaryaspor (3), Adana Demirspor, Akhisarspor, Ankara Demirspor, Boluspor, İstanbulspor, Orduspor (2) ve Adanaspor, Ankaraspor, Bandırmaspor, Diyarbakırspor, Fatih Karagümrük, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Kütahyaspor, Lüleburgazspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Ümraniyespor, Vefa, Yeni Malatyaspor ve Zonguldakspor (1).

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