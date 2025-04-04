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Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı

Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ve beraberindeki heyet, vefatının 28. yılı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

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Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen anmaya Yalçın'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, il ve ilçe başkanları katıldı.

Yalçın, Alparslan Türkeş'in mezarına karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

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