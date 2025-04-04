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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 6 günde 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 533 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 6'ncı gününde 542 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 790 kişinin yaralandığını aktardı.

6. günde  599 bin 476 araç denetlendi

Geri dönüş yolculuklarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun tekrar arttığına dikkati çeken Yerlikaya, tatil boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü, bayram tatilinin 6. günü trafik ekiplerince 599 bin 476 aracın denetlendiğini, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

6 günde 57 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 533 kişinin de yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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