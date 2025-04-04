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Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi

Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi

İmamoğlu İnşaat'a ait projelerde villaların çatısının 80 santim yüksek yapılmasının haber konusu olmasını eleştiren Cumhuriyet gazetesi gündem oldu. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "10 cm yüksek yapıldığı için yıkılan nice katlar somut örnekleri ile karşımızda dururken, olması gereken de bu iken.. Müteahhit Ekrem olunca, kimse “80 cm ne ki” demesin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu‘nun ortağı olduğu inşaat şirketine ait üç inşaat projesiyle ilgili iddia edilen usulsüzlüklerin soruşturma dosyasında yer alması tartışma başlattı.

Cumhuriyet gazetesi, villaların 80 santimetre yüksek yapılmasının iktidara yakın gazeteler tarafından ’yüzyılın yolsuzluğu’ diye nitelendirildiğini yazınca polemik konusu oldu.

"Dürüstlük iddiasındaki CHP’liler cevap versin" başlıklı yazısında söz konusu gazetenin “Villaların çatısı 80 santim yüksek yapılmış!” başlıklı haberini eleştiren Yeni Akit gezetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Haberin başlığına koydukları (!) işareti ile Cumhuriyet gazetesi kanaatini ilan etmiş.

“Ne var kardeşim, 80 cm yüksek yapılmış ise” demeye getirmiş..

Ama haberin üstünde, “Rant” deniyor, “şehir plancıları tutuklanıyor ki, rant tespitleri yapılmasın” deniyor.

Şimdi burada, rant konusunda, şehir plancılarının rantları önlediği konusundaki iddialarda, bir samimiyet görebiliyor musunuz?

 Eğer gerçekten ranta karşı iseniz. İmar yolsuzluklarına karşı iseniz, Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketinin rantına da karşı çıkmanız gerekmez mi?

“İstanbul’a belediye başkanı olan kişi, en önce kendi kurallara uyacak ki, diğer müteahhitler de uysunlar” demeniz gerekmez mi?

CHP destekçisi Cumhuriyet gazetesi, bu yönde küçücük bir ifade kullanıyor mu?

Hayır..

Tam aksine, Ekrem İmamoğlu’ndan aldıkları kıyak ilanlar karşılığında, bu rant hırsı zirve yapmış müteahhitin (Ekrem İmamoğlu’nun) imara aykırı işlemine “Ne olmuş canım” savunması yapıyorlar..

Hırsız kendilerinden olunca, nasıl savunduklarını, ifşa etmiş oluyorlar..

Hükümeti devirmeye kalkışanları, “Şehir plancısı bunlar. Bunlara dokunmamak gerekir” derlerken..

Tam da o şehir plancılarının önleyeceği konuda, kendilerine yakın müteahhit belediye başkanının rant hırsını, önemsiz gibi göstermeye çalışıyorlar..

Dürüst olalım beyler.

“Senin hırsızın, benim hırsızım” diye bir şey yoktur.

10 cm yüksek yapıldığı için yıkılan nice katlar somut örnekleri ile karşımızda dururken, olması gereken de bu iken..

Müteahhit Ekrem olunca, kimse “80 cm ne ki” demesin.

Diyen de, dürüstlük iddiasında bulunmasın.."

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