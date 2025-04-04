BIST 9.474
DOLAR 38,01
EURO 41,78
ALTIN 3.777,96
HABER /  GÜNCEL

Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı.

Abone ol

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi.

Uzmanlar daha sonra tankı, paletli vinçle türbinin bakım seviyesine taşıdı. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı kap olan besleme suyu depolama tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde götürüldü.

Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.

Tank, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervi ile makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu depoluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 3. güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik makine dairesini kademeli şekilde hazırladıklarını belirtti.

Bina zemininden 18,2 metre yükseklikte yer alan ana teknolojik kotun ağır ekipmanların yükünü taşıyabilecek duruma getirildiğini kaydeden Butckikh, şu bilgileri verdi:

"Besleme suyu depolama tankı, Doğu Kargo Terminali'nde yapılan boşaltmanın ve gerekli gümrük işlemlerinin ardından doğrudan türbin binasına taşındı. Özel destek yapıların montajının ardından, uzman ekip tankı nihai konumuna yerleştirerek tank gövdesinin iki parçasını kaynakla birleştirecek. Aynı anda makine dairesinin duvarlarının betonlama çalışmaları da devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Türk imam, Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu
Almanya'da Türk imam, Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu
Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı yapıldı
Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı yapıldı
2016'dan beri firardaydı 533 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
2016'dan beri firardaydı 533 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Kocasını boynundan bıçakladı! Bilecik'te dehşet
Kocasını boynundan bıçakladı! Bilecik'te dehşet
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi
İran'da nevruz tatili kana bulandı! 838 ölü
İran'da nevruz tatili kana bulandı! 838 ölü
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor
Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor
Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup
Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi 'boykot' falan dinlemedi, EspressoLab'e ziyarete gitti
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi 'boykot' falan dinlemedi, EspressoLab'e ziyarete gitti