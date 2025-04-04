Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı yapıldı

Türkiye'nin ihracatı martta yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ikinci mart ihracatına ulaşıldı. Dış ticaret açığı ise 7,3 milyar dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat'ın açıkladığı verilere göre mart ayında ihracat yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleştirildi.

İthalat, mart ayında yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,5 düşüşle 7,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puanlık artışla yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.

Bolat, mart ayında ithalatta yaşanan artıştaki en büyük payın doğalgaz ve LNG'den geldiğini söyledi.

Ocak-mart döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 65,3 milyar dolara çıktı.

Gümrük vergisi açıklaması

ABD'nin yeni gümrük vergilerine ilişkin de konuşan Bakan Bolat, "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Mayısın ilk haftasında İngiltere'ye gideceklerini belirten Bolat, serbest ticaret anlaşmasını hizmetler sektörüne, bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapacaklarını açıkladı.