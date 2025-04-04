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Kadına şiddet uygulayan kişi bekçi tarafından bacağından vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadına şiddet uygulayan kişi bekçi tarafından bacağından vuruldu

Beyoğlu'nda, sokakta kadına şiddet uyguladığı öne sürülen yabancı uyruklu kişi bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu. 

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Alınan bilgiye göre, 1 Nisan akşamı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen B.M, yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladı. B.M'nin kadına şiddet uyguladığını gören ve istirahatte olduğu öğrenilen bekçi Y.S. araya girip tarafları ayırmaya çalıştı.

B.M'nin Y.S'ye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Y.S. tabancayla ateş ederek B.M'yi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.M'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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