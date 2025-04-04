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Dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (38) ile eşi N.Ç. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında çiftin oğulları R.E.Ç. (14), babası M.Ç'yi sırtından bıçakla yaraladı. Babasıyla kardeşini ayırmak için araya giren çiftin kızları C.Ç. (16) de bu sırada bacağından yaralandı.

R.E.Ç, jandarma tarafından yakalandı. Yaralılar M.Ç. ile C.Ç. ise sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Baba M.Ç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan R.E.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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