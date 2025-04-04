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Trabzonspor'dan TFF'ye 'hakem' eleştirisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'dan TFF'ye 'hakem' eleştirisi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

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Saral, kulübün internet sitesinden, "Tuz artık kokmuştur" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir." görüşlerine yer verdi.

"İsimler belli, tablo ibretliktir." ifadesini kullanan Saral, şunları kaydetti:

"Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir."

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