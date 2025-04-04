Esenyurt'ta kadın yolcuyu darbettiği öne sürülen taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta aracına aldığı 2 kadın yolcudan birini darbettiği öne sürülen taksici gözaltına alınırken, araç içinde yaşananlar diğer yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Abone ol
Zafer Mahallesi'nde 34 TJR 95 plakalı taksinin sürücüsü M.D'nin, aracına aldığı 2 kadın yolcuya isimleriyle hitap etmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, ön koltukta oturan kadın yolcuyu darbetti.
Tartışma ve kavga anı, arka koltukta oturan diğer yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Polisin gözaltına aldığı taksici M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.