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Evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Hatice'ye köpek saldırdı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Hatice'ye köpek saldırdı!

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.

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Hamidiye Harmanı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Hatice C, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Hatice C'nin bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatice C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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