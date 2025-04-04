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Bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye koştular! Endişeliler arttı, kaymakamlıktan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye koştular! Endişeliler arttı, kaymakamlıktan açıklama geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dönercide yemek yiyen 648 kişinin zehirlenmesinin ardından Konya'dan gelen haber korkuttu. Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle inceleme başlatıldı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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