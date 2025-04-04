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Hakan Fidan'dan S-400 açıklaması: Trump çözüm bulur

Hakan Fidan'dan S-400 açıklaması: Trump çözüm bulur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarına çözüm bulabileceğini söyledi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu.

"TRUMP ÇÖZÜM BULUR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Trump'ın ilk döneminde Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili ise Fidan, Trump'ın bu konuda bir çözüm bulacağını düşündüğünü söyledi.

Fidan, Trump'ın Avrupa politikasının, Soğuk Savaş'tan beri ABD'ye büyük bağımlılığı olduğunu söylediği Avrupa için bir fırsat olduğunu ifade etti.

"AB, ABD OLMADAN UKRAYNA'YI KORUYAMAZ"

Avrupa'nın, ABD desteği olmadan Ukrayna'yı koruyamayacağını belirten Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeniden başlamaması için caydırıcı güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin savaşın bitmesi için gerçekleştirdiği temasları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Fidan, yine de barış için henüz mesafe olduğunu düşündüklerini söyledi.

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