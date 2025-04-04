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Mehmet Şimşek: Düşük tarife oranı bazı sektörlerde avantaj sağlayacak

Mehmet Şimşek: Düşük tarife oranı bazı sektörlerde avantaj sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yüzde 10 ek gümrük tarifesinin piyasalarda risk algısını artırdığını ve emtia fiyatlarına baskı yaptığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ABD'nin ek vergi kararına ilk yanıt, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla geldi.

Türkiye'nin mart ayı dış ticaret rakamları ile birlikte ABD'nin gümrük vergisini değerlendirdiği mesajında, Mehmet Şimşek, "Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, gün eksiğine rağmen mart ayında ihracatın yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışının ise yüzde 0,8 olduğunu dile getirdi.

“YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 7,3 MİLYAR DOLAR İYİLEŞTİ”

"Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz." diyen Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle oldu:

Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu.

"EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI"

Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır.

"GÖRECE DÜŞÜK TARİFE ORANI MUKAYESELİ AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir.

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