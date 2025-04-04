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Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak

Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun alacağı ceza netleşti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan ve "Saldırı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak sevk edilen Jose Mourinho'nun 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti kırmızı kart görürken, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart gördü. 

PFDK SEVK MADDELERİ

Mourinho, Mert Hakan Yandaş 44. maddeden, Foti ve Fred 41. maddeden Zufic ise 36. maddeden tedbirli olarak sevk edildi. Galatasaray'da Kerem ve Barış da 44. maddeden tedbirli olarak sevk edildi.

CEZALAR NETLEŞTİ

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın 5-10 maç arası, Fred ve Foti'nin 2-5, Zufic'in ise 1-3 maç arası ceza alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak derbide yedek kulübesinde yer alamayacak.

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