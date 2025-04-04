İsrail ordusu bugün Gazze'de en az 26 Filistinli öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine bu sabahtan itibaren düzenlediği saldırılarda en az 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin batısında bir motosikleti hedef alması sonucunda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar da oldu.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda da Filistinli bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un güneydoğusundaki El-Menara Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.