Fenerbahçe: Adil yönetim istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi "adil yönetim" başlığı altında yabancı hakem taleplerinin karşılanmasını istedi.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hararetli bir şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerilim, hakem polemğine de yansımış durumda.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ

Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe’nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez.