BIST 9.380
DOLAR 37,99
EURO 41,56
ALTIN 3.694,65
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe: Adil yönetim istiyoruz

Fenerbahçe: Adil yönetim istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi "adil yönetim" başlığı altında yabancı hakem taleplerinin karşılanmasını istedi.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hararetli bir şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerilim, hakem polemğine de yansımış durumda.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ

Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe’nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez.

ÖNCEKİ HABERLER
Irkçılıkla suçlanan Jose Mourinho'ya takipsizlik kararı
Irkçılıkla suçlanan Jose Mourinho'ya takipsizlik kararı
Avrupa borsalarında Trump alarmı verildi
Avrupa borsalarında Trump alarmı verildi
Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak
Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı
İsrail ordusu bugün Gazze'de en az 26 Filistinli öldürdü
İsrail ordusu bugün Gazze'de en az 26 Filistinli öldürdü
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
Arda Güler'i sevindiren haber! Formaya kavuşuyor
Arda Güler'i sevindiren haber! Formaya kavuşuyor
Mehmet Şimşek: Düşük tarife oranı bazı sektörlerde avantaj sağlayacak
Mehmet Şimşek: Düşük tarife oranı bazı sektörlerde avantaj sağlayacak
Yunan şikâyet etti: Türkiye'nin esiri olduk
Yunan şikâyet etti: Türkiye'nin esiri olduk
Hakan Fidan'dan S-400 açıklaması: Trump çözüm bulur
Hakan Fidan'dan S-400 açıklaması: Trump çözüm bulur
Brent petrol Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altında! Pompaya da yansır mı?
Brent petrol Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altında! Pompaya da yansır mı?
Şaka gibi Murat Kurum Özgür Özel'in sayesinde sokağa çıktı! Tabi Özgür Özel'e göre...
Şaka gibi Murat Kurum Özgür Özel'in sayesinde sokağa çıktı! Tabi Özgür Özel'e göre...