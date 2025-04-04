Irkçılıkla suçlanan Jose Mourinho'ya takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho hakkındaki Galatasaray'ın ırkçılık odaklı suç duyurusunda takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın teknik direktör Jose Mourinho hakkında yaptığı ırkçılık temelli suç duyurusuyla ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyu değerlendirdiği ve yapılan inceleme sonucunda herhangi bir suç unsuru bulunmadığına hükmettiği bildirildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü’nün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle, iddialar hukuki karşılık bulmamış ve dosya takipsizlikle sonuçlanmıştır.