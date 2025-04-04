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Kayserispor 3 puanı kaptı, rahat nefes aldı

Kayserispor 3 puanı kaptı, rahat nefes aldı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek küme düşme hattında rahat nefes aldı.

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Kayserispor’un gollerini 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz, 52’de Bahoken kaydetti.

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 90+4'te VAR incelemesi sonucunda kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından puanını 33’e yükselten Kayserispor, küme düşme hattında rahat bir nefes aldı. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Adana Demirspor ise Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.

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