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Bakan Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ operasyonu: 48 tutuklama

Bakan Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ operasyonu: 48 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 48’inin tutuklandığını ve 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullandığı belirlenirken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48'inin tutuklandığını, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48'inin tutuklandığını, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü aktardı.

Şüphelilerin "örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme", "ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme", "kripto haberleşme programı ByLock'u kullanma" gibi çeşitli suçlardan arandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda, söz konusu terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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