BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, Boğaz’daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kentte karayollarında da sürücüler görüş zorluğu yaşadı.

Abone ol

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

YOĞUN SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı
Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı
Naci Görür'den Yedisu Fayı uyarısı: 250 yıllık süre doldu
Naci Görür'den Yedisu Fayı uyarısı: 250 yıllık süre doldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Koşulsuz ateşkes gerekli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Koşulsuz ateşkes gerekli
Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün 3 kez astım krizi geçirdiği ortaya çıktı
ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün 3 kez astım krizi geçirdiği ortaya çıktı
Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı
Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı
Kayserispor 3 puanı kaptı, rahat nefes aldı
Kayserispor 3 puanı kaptı, rahat nefes aldı
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geri geliyor!
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geri geliyor!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ operasyonu: 48 tutuklama
Bakan Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ operasyonu: 48 tutuklama
Myanmar'da büyük yıkım: Can kaybı 3 bini aştı
Myanmar'da büyük yıkım: Can kaybı 3 bini aştı
EPDK'dan açıklama: Elektriğe yüzde 25 , doğalgaza...
EPDK'dan açıklama: Elektriğe yüzde 25 , doğalgaza...
Fenerbahçe: Adil yönetim istiyoruz
Fenerbahçe: Adil yönetim istiyoruz