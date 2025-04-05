İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, Boğaz’daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kentte karayollarında da sürücüler görüş zorluğu yaşadı.

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

YOĞUN SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.