Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, bölücü terör örgütünden kaçışlar da devam ediyor.
3 terörist, kaçarak Habur'da teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.