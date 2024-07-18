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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, bölücü terör örgütünden kaçışlar da devam ediyor.

3 terörist, kaçarak Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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