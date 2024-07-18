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Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı

Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı

Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

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Şırnak Valiliği, kentte etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu.

VATANDAŞLARA ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN İÇİN SICAKLIK UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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