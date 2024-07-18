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Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli

Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

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Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Daha önce, Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler de Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı.

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