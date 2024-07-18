Hacıosmanoğlu'na tebrik yağdı! Büyükekşi'ye ağır sözler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin seçimi kaybetmesiyle ilgili çarpıcı yorumlar yapıldı.

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Ankara’da bir otelde düzenlenen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hacıosmanoğlu, “Anadolu’dan büyük teveccüh gördük. Futbolun adil ve adaletli yönetilmesine inanarak yola çıktık. Tabii yükümüz ağır. Bize bu teveccüh gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey kazanmadım, Türkiye kazandı” diye konuştu.

Türk futbolunda kardeşliği yayacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, “Biz ilk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene, bin adım gideceğiz. Oldu, bittiye getirmeyeceğiz. ‘Biz yaptık, federasyon başkanıyız, kurallara uyacaksınız’ demeyeceğiz. Amatör kulüplerin temsilcileri ile 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig temsilcileri ile oturup kendi sorunlarımızı masaya koyacağız. Bizdeki arkadaşlar, onların yetkili arkadaşları ile futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile çözeceğiz” ifadelerini kullandı.



AHMET ÇAKAR: SEN BİR BYLOCKCUSUN AMA BU İŞLERDE ÇAYLAKSIN

Eski hakem Ahmet Çakar, "Eee noldu Büyükekşi. Ben kime imza verirsem O kazanır. Sen bir bylockcusun ama bu işlerde daha çaylaksın. İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi başladı. Hayırlı olsun. Bire bir şahidiyim. Hacıosmanoğlu’nun aklına başkanlığı Korkmaz Karaca soktu. Korkmaz kardeşim sen finans ve para piyasalarının bir bilenisin bu net. Bu sonuç ile emin oldum ki, sen gerçekten çok öngörülü bir adamsın. Bu işin gizli fikir babası sensin. Kim ne derse desin sen dost adamsın. İyi ki varsın. Yeni TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun MHK başkanı Cüneyt Çakır olmalıdır." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

ALİ ECE: BEŞİKTAŞ'A SALLADIĞIN O PARMAK...

Spor yazarı Ali Ece, "Ne hakkı, ne helali? Dönemin başkanı nezrinde Besiktaş'a salladığın o hadsiz parmağın hesabı elbet şiddete başvurmadan sorulacak. Yerine seçilen başkanla ilgili yorum hakkımı programlara saklıyorum buraya sığmaz çünkü." dedi.

ERMAN TOROĞLU: HACIOSMANOĞLU'NA OY VERDİM

Eski hakem Erman Toroğlu, "Ben kaybeden federasyonun yönetiminden memnun değildim. Onun için Hacıosmanoğlu'na oyumu verdim. Kazanan, kaybedenin hatalarını yapmasın o da kaybeder." dedi.

FIRAT GÜNAYER: ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI DELEGELERİ ETKİLEDİ

Spor yazarı Fırat Günayer: "Büyükekşi tarafı seçimden çok emindi. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı sert konuşmanın ve "Büyükekşi seçilirse kaos devam eder" mesajının delegeler üzerinde etki ettiğini düşünüyorum. Ecmel Sarıalioğlu ve Süleyman Hurma'nın sert açıklamaları bu söylemi destekledi. Hacıosmanoğlu dönemi Türk futbolu açısından hayırlı olsun. Futbolumuzun kendine özgü bir dengesi var. Ve sen Türk futbolunun en eski kulübüne,en birleştirici, en uzlaşmacı, her camianın saygı duyduğu Beşiktaş'a kendi evinde, parmak sallayamazsın. Basit bir hareket gibi gözükse de bana göre Büyükekşi döneminin kırılma anlarından biriydi." şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN: MEVCUT YÖNETİMDEN HERKES RAHATSIZDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeni TFF Başkanı olmasına ilişkin, “Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Umarım, futbol camiasının tamamı nail olur, barış ve adalet getirir” dedi.

Servet Yardımcı'nın adaylık yarışından çekilmesinin sorulması üzerine Doğan, “Bunu en iyi Servet Bey değerlendirir. Açıklamasını zaten yaptı. Bu Servet Bey’in yaşadığı bir olay. Onun yaşadığı hakkında yorum yapmam doğru olmaz” cevabını verdi.

Bir gazeteci tarafından bazı spor kulüplerinin Mehmet Büyükekşi’ye yönelik net tutumlarını açıklamasıyla ilgili bir sorusu üzerine Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kulüpler Birliği'nde hiçbir başkan memnuniyetini belirtmiyordu. Burada konunun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la sınıflandırılmaması lazım. Ben dahil olmak üzere tüm kulüp başkanlarının yüzde 90’ı mevcut yönetimden rahatsız olduğunu, bu işi yapamadıklarını ve adaleti sağlayamadıklarını açık açık söylüyorduk.”

Futbol camiasından Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.

Kulüplerin paylaşımları şöyle;

GALATASARAY

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TRABZONSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR FK

Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

ALANYASPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.

SİVASSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz.

ADANA DEMİRSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

KASIMPAŞA

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İSTANBULSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

FATİH KARAGÜMRÜK

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.