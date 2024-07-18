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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Başkan Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

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