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Hull City maçı sonrası Çağlar Söyüncü'den maç sonu açıklamalar

Hull City maçı sonrası Çağlar Söyüncü'den maç sonu açıklamalar

Hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, kendi kalitelerini görme açısından iyi bir maça çıktıklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar, iyi bir maç oynadıklarını ifade etti.

Taraftarlara teşekkür eden milli futbolcu, "Hem taraftar için hem de kendi kalitemizi görmek için güzel bir maçtı. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Hazırlık maçı olmasına rağmen stat doluydu. Bizim için heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz iyi geçti diyebilirim. Son hazırlık maçı da çok önemliydi. Bundan sonra resmi maçlarımız başlıyor. Kendi kalitemizi görmek açısından iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün hedefinin hem lig hem de Avrupa'da başarı olduğunu aktaran Çağlar, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk ve en üst seviyedir. Biz de bunun bilincindeyiz. Tüm takım bu hedef doğrultusunda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bugünkü hazırlık maçına bakınca tempomuz iyiydi. Hazırlık kampı da sakatlıksız ve iyi çalışarak geçti. Hazırlıklarımız tamam. Artık ligi bekliyoruz."

"Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor"

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkmasına karşın bu konuda çok fazla spekülasyon olduğunu belirten Çağlar Söyüncü, şunları söyledi:

"Milli takım kampından önce hocamızla konuştuğumuzda doktorlarımız yetişemeyeceğimi söyledi. Sakatlığımın 7. haftasında MR'a girdim, problem devam ediyordu. Burada da imza attıktan sonra Avusturya'da tek başıma çalıştım. Ben kendimi biliyorum. Milli takım sevdamı, nasıl milliyetçi bir aileden geldiğimi biliyorum. Yorum yapanların canları sağ olsun. Milli takımı nasıl desteklediğimi herkes biliyor. 7'nci haftada MR çekildiğinde sıkıntı vardı hala. Son 3-4 gündür yüzde 100 olarak takımla çalışmalara çıkıyorum."

Son olarak Cenk Tosun'un transferinin açıklandığı videoyla ilgili konuşan Çağlar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cenk abi yıllardır tanıdığımız isim. Çok kaliteli bir oyuncu, önemli kariyeri var. Videoyu gülmekten tek seferde çekemedik. Bu takımda sırıtmayacaktır. Çok önemli bir forvet. İnşallah golleriyle bize katkı sağlar."

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