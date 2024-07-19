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Datça açıklarında 2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 19 düzensiz göçmen

Datça açıklarında 2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 19 düzensiz göçmen

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu sanılan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin de adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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