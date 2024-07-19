Bilet krizinin ardından THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları'nda (THY) bilet krizi yaşandı. Bilgi sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi.

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Türk Hava Yolları (THY) yollarında yaşanan bilet sorunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

Değerli yolcularımız, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.