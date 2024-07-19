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MİT'in yakaladığı terörist, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda çıktı altında Özgür Özel'in imzası var

MİT'in yakaladığı terörist, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda çıktı altında Özgür Özel'in imzası var

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul’da yaptığı PKK operasyonunda gözaltına alınan terörist Sadık Topaloğlu'nun CHP’nin 2013’te kaleme aldığı “tutuklu gazeteciler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı. CHP’nin aklamaya çalıştığı PKK’lının, Kandil’den doğrudan talimat aldığı tespit edildi.

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MİT, terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasını deşifre etti. “Halil” kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş takibe alındı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, bu sırada PKK ele başlarından Cemil Bayık ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

Elinde silahla fotoğrafı deşifre edilen Sadık Topaloğlu’nun “gazetecilik” adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına para ve malzeme sağladıkları belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Sözde gazeteci ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörist Topaloğlu’nun ağabeyi Osman Topaloğlu’nun da dağda bulunduğu ve örgütün sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

Türkiye gazetesi bugün manşetten verdiği haberde Kandil’in istihbaratçısı, 38 yaşındaki Sadık Topaloğlu’nun ismi CHP’nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığını duyurdu.

“Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi raporu” başlığını taşıyan çalışmada teröristlerin isimleri sıralanmış, hükümet “gazetecileri baskı altında tutmaktan vazgeçmeye” çağrılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte iki CHP’li milletvekilinin altında imzası bulunan skandal rapordaki 13 ismin PKK, DHKP-C ve MLKP ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. Bu isimler örgüt yöneticiliği, bombalı ve molotoflu saldırı, banka soygunu, silahlı gasp ve çek-senet tahsilatından yargılanıp hüküm giydi. 2022’de Mersin’de Polis Sedat Gezer’i şehit eden PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın adı da mağdur gazeteci sıfatıyla bu raporda yer aldı.

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