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MİT'ten PKK'ya darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi!

MİT'ten PKK'ya darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi!

MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

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Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş,  MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da yakalandı.

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu’nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.

Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

 

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