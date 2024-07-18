BIST 11.134
DOLAR 33,09
EURO 36,29
ALTIN 2.625,33
HABER /  EKONOMİ

İş Bankası müşterileri akıllı saatle bankacılık işlemlerini yapabilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş Bankası müşterileri akıllı saatle bankacılık işlemlerini yapabilecek

 İş Bankası müşterileri, Android akıllı saatlerini "İşCep" ile eşleştirerek temassız ödeme yapabiliyor ve bankamatiklerden para çekebiliyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, yeni teknolojileri uçtan uca tüm süreçlerine entegre ederek, müşterilerinin günlük hayatında kolayca kullanabilecekleri yeni nesil temassız ödeme ve para çekme çözümlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Banka, İşCep'ten mobil temassız ve karekod ile ödemelerin daha hızlı ve pürüzsüz yapılması yöntemlerine, akıllı saat ile ödeme ve bankamatikten para çekme kolaylığını da ekledi.

İşCep kullanıcıları, "Wear OS 3.0" ve üzeri işletim sistemine sahip Android akıllı saatlerini İşCep ile eşleştirip marketlerden restoranlara, mağazalardan benzin istasyonlarına kadar tüm iş yerlerinde temassız ödeme yapılabilen POS cihazlarına okutarak ödeme işlemini tamamlıyor.

Banka müşterileri, akıllı saatlerini bankamatiklerden para çekmek için de kullanabiliyor. Akıllı saat ile işlem yaparken cep telefonlarının yanlarında olması ihtiyacı bulunmuyor.

Fiziki kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yenilikçi çözümler sayesinde kartın kaybedilmesi, unutulması gibi endişeler olmadan, hızlı ve kolay mobil temassız ödeme ve para çekme deneyimi sunuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti! 170 bin lira maaş alan o vekillere uyarı yolda
Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti! 170 bin lira maaş alan o vekillere uyarı yolda
Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi Arda Kardzhali'ye kiraladı
Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi Arda Kardzhali'ye kiraladı
Kredilerde yeni dönem! Kamu bankaları başlattı detaylar geldi
Kredilerde yeni dönem! Kamu bankaları başlattı detaylar geldi
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2024 yılı bütçesine maliyeti hesaplandı
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2024 yılı bütçesine maliyeti hesaplandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul'da nem ve sıcak hava uyutmadı! O ilçelerde yüzde 100 ile rekor kırıldı
İstanbul'da nem ve sıcak hava uyutmadı! O ilçelerde yüzde 100 ile rekor kırıldı
ABD Başkan Biden tek bir sebeple seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti
ABD Başkan Biden tek bir sebeple seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Türksat 6A'nın 5. ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi
Türksat 6A'nın 5. ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi
Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı