İş Bankası müşterileri akıllı saatle bankacılık işlemlerini yapabilecek

İş Bankası müşterileri, Android akıllı saatlerini "İşCep" ile eşleştirerek temassız ödeme yapabiliyor ve bankamatiklerden para çekebiliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, yeni teknolojileri uçtan uca tüm süreçlerine entegre ederek, müşterilerinin günlük hayatında kolayca kullanabilecekleri yeni nesil temassız ödeme ve para çekme çözümlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Banka, İşCep'ten mobil temassız ve karekod ile ödemelerin daha hızlı ve pürüzsüz yapılması yöntemlerine, akıllı saat ile ödeme ve bankamatikten para çekme kolaylığını da ekledi.

İşCep kullanıcıları, "Wear OS 3.0" ve üzeri işletim sistemine sahip Android akıllı saatlerini İşCep ile eşleştirip marketlerden restoranlara, mağazalardan benzin istasyonlarına kadar tüm iş yerlerinde temassız ödeme yapılabilen POS cihazlarına okutarak ödeme işlemini tamamlıyor.

Banka müşterileri, akıllı saatlerini bankamatiklerden para çekmek için de kullanabiliyor. Akıllı saat ile işlem yaparken cep telefonlarının yanlarında olması ihtiyacı bulunmuyor.

Fiziki kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yenilikçi çözümler sayesinde kartın kaybedilmesi, unutulması gibi endişeler olmadan, hızlı ve kolay mobil temassız ödeme ve para çekme deneyimi sunuluyor.