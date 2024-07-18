Kredilerde yeni dönem! Kamu bankaları başlattı detaylar geldi

Yükselen faizler konut kredisi kullanımını sert düşürdü. Vatandaşlar ise hem yüksek ev fiyatları hem de kredi faizleri karşısında yeni bir yola başvurdu. Bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Böylece bir evi 5 kişinin birden tek bir kredi ile almasına imkan tanındı. Peki kampanya nasıl olacak, aylık taksitler ne kadar? İşte detaylar...

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Son dönemde kredi ile konut alımı bir hayli zorlaştı. Özellikle yüksek faiz oranı ve bankaların sınırlı kredi kullandırması nedeniyle konut kredisi hacmi oldukça düştü. Bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Buna göre birden fazla kişi gelir beyanında bulunarak ortak konut kredisi çekebilecek. Peki detaylar neler, aylık taksit ne kadar, faiz oranı ne? Kaç kişi yararlanabiliyor? Taraflardan biri krediyi ödeyemezse ne olur?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet’e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde vatandaşlarımızın konuta erişimi zorlaştı. İpotekli satışlarda düşüş devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre haziranda ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azaldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6’ya kadar geriledi. İpotekli satışlardaki bu düşüş kredi ile konuta erişimin ne kadar sınırlı kaldığının bir göstergesidir.

Bu durum vatandaşları alternatif taksit yöntemlerine itiyor. Ortak konut kredisi en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullandığı ve konutu hisseli aldığı bir modeldir. Ortaklardan hepsinin kredi çekme şartı söz konusu değil, bazıları kredi alabilir, bazıları nakit verebilir. Önemli olan herkesin çektiği kredi tutarını ödeyebilecekleri finansal durumunun olması ve taşınmazın değerinin SPK lisanslı firmalar tarafından kontrol edilerek doğrulanmasıdır.

Faiz oranları nasıl belirleniyor

Bu tür alımda konut hisseli bir konut haline geliyor ve hisseli bir tapu şekli ile tapu ortak çıkmış oluyor. Kredi tutarı SPK tarafından yetkilendirilmiş değerlendirme kuruluşlarınca değerlendiriliyor ve BDDK tarafından belirlenen kredi tutarları sınırı burada da uygulanıyor.

Asıl amaç kredilerin taraflar arasında ödenmesi ile ilgili imkandır. Düzenleme bu yıl içerisinde dördüncü ayda gündeme gelmişti. İpotekli satışlardaki düşüşle beraber tekrar gündeme gelmeye başladı.

Örneğin 2 milyon TL üzerinden bir konut kredisi kullandırılsa aylık yüzde 3.49 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık 70 bin 956 TL ödeme olacaktır. Bu ödemeyi 5 ortak bölüşseler her biri 14 bin 191 TL taksit ödemiş olur.

Kimler ortak konut kredisi çekmek ister?

Peki taksite kimler girer? Genelde aile bireyleri birbirini takviye ederek eski dönemlerde ev almaya çalışırlardı. Ben bunun tekrar aile bireyleri ile destekleneceğini öngörüyorum. Bu dönemde konutu olmayan bir kardeşe ya da yer almak isteyen çocuklarına destek olmak isteyen ebeveynler, kayınpeder ve kayınvadeliler çocuklarına bu tür destek sağlayıp konut sahibi olmalarına imkan sağlayabilirler.

Ortak konut kredisi çekilip taraflardan biri ödeyemediği durumda diğer ortakların bakiyeyi kapatması gerekiyor. Bunu yaparken de kredi skorları olumsuz yönde etkileniyor.

Merkez Bankası’nın açıkladığı mayıs ayı verilerine göre konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 14.9 oranında azaldı. Yani enflasyona göre konut fiyatlarının aşağı seyri devam ediyor.

Kiralardaki artışlar

Kiralarda da önemli artışlar var. Kira enflasyonu son 3 ayda o kadar arttı ki mevcut durumda gayrimenkul alıp kiraya verdiğinizde 15 yılda kendini amorti eden konutlar var. Konut alıp kiraya verenler açısından gayrimenkul önemli bir alternatif araçtır.”