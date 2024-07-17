Alışverişlerde fiş veya fatura vermeyen ceza ödeyecek

Ekonomide kayıt dışılığı en aza indirmek için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ceza hazırlığında..

Abone ol

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan yeni programda vergilendirme önemli bir yer tutuyor. Ekonominin kayıt altında olması en önemli etken.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu alanda harekete geçti ve ekonomideki kayıt dışılığı en aza indirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda yeni bir uygulamaya başladı.

Fiş kesmeyen esnafa 10 bin lira ceza

Artık alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa para cezası uygulanacak.

Bir kere yapana ceza 10 bin lira olacak, her tekrarda bu tutar artacak. Fiş almayanlar da 5 bin lira ceza ödeyecek.

"Eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediği bildirirse ona ceza kesilmeyecek"

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usul cezası kesilmiyor.

Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Meclis'e sunulan yeni vergi paketinin kabul edilmesiyle bu ceza katlanacak.