İsmail Kartal, kalp krizi geçirdi iddiası yalan çıktı

Daha önce Fenerbahçe'yi 3 kez çalıştıran İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı haberleri ilk ağızdan yalanlandı.

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Fenerbahçe ve Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı haberleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kalp krizi geçirdi iddiası yalan çıktı

Özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı iddia edilen Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tıkalı damarı için başarılı bir anjiyo geçirdiği öğrenildi.

İsmail Kartal açıklama yaptı

Konuyla ilgili Kartal, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kartal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler...

İsmail Kartal'a yakın kaynaklar, bu tarz haberlere inanılmaması gerektiğinin altını çizerken, başarılı çalıştırıcının bu sezon bir takım çalıştırmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.