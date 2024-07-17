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Alper Ulusoy hakemliği bıraktı! Kararını bu sözlerle duyurdu: "Üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin"

Alper Ulusoy hakemliği bıraktı! Kararını bu sözlerle duyurdu: "Üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin"

Uzun yıllardır Süper Lig'de görev yapan 42 yaşındaki hakem Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı. 

Alper Ulusoy'un açıklaması şu şekilde:

"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun.

Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla"

Hakemlik kariyeri boyunca 222 maç yöneten Alper Ulusoy, bu maçlarda 1113 kez sarı kart, 27 ikinci sarıdan kırmızı ve 27 kez de direkt kırmızı kart gösterdi. Alper Ulusoy son olarak VAR hakemi olarak görev yapıyordu.

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