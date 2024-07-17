Coşkun Aral doğunun gizemli fotoğraf rotalarını yeni belgeselinde gösterdi

Belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, "Doğunun Gizemli Fotoğraf Rotaları" başlıklı belgeselinde Doğu ve İç Anadolu'nun güzellikleriyle kültürel zenginliğini ele aldı.

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Aral, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başlayan belgeselde, ilçenin tarihini ve kültürel önemini keşfetmek amacıyla Feridun Çelikmen ile buluştu. Ardından ilçede yer alan 25 kilometre uzunluğundaki Karanlık Kanyon'da çekim yaptı.

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Köyü'nü ziyaret ederek, inci kefali balığının göçünü de belgeleyen Aral, Ağrı Dağı ile Yozgat'taki Sarıkaya Roma Hamamı'na da belgeselde yer verdi.

Huawei Pura 70 Ultra ile çekilen yapım, Kapadokya'nın farklı bölgelerinde ve Tuz Gölü'nde sona eriyor.

Aral, sosyal medya hesabından belgesele ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayısız sürprize sahip Anadolu'yu fotoğraf kadrajında keşfetmek bambaşka bir deneyim. Yıllarca çizdiğim fotoğraf rotalarını şimdi sizlerle de paylaşmak için Tamer Günal'la yola düştük. Kemaliye'de Karanlık Kanyon'u, Erciş'te İnci Kefali göçünü, Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı'nı, Sarıkaya'da Roma Hamamı'nı, Kayseri'de yılkı atlarını, Nevşehir'de Kapadokya'yı gördük ve kapanışı Tuz Gölü ile yaptık. Bu görsel ziyafet bizi yepyeni fotoğraf rotaları için heyecanlandırdı. İzlerken sizi de heyecanlandıracağına şüphem yok."

Belgesel, Coşkun Aral'ın YouTube sayfasından izlenilebilir.