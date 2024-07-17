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Panathinaikos Ergin Ataman ile edam edecek mi? En yetkili isimden açıklama

Panathinaikos Ergin Ataman ile edam edecek mi? En yetkili isimden açıklama

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, geçtiğimiz sezon takımın başında önemli başarılara imza atan Türk başantrenör Ergin Ataman'la uzun süre devam etmek istediklerini kaydetti.

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Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra, Maestro'yu (Ergin Ataman) da bu 5 yılık süre boyunca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Yunan basını, Giannakopoulos'un bu paylaşımını, Ataman'ın sözleşmesinin uzatılacağı şeklinde yorumladı.

Ataman, Panathinaikos'taki ilk sezonunu 2 kupa ile tamamladı. Yunan ekibi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i yenerek kupayı kazanmış, Yunanistan Ligi'nde de iki yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.

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