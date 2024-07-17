MediaMarkt, 14 bin 230 yenilenmiş ürünü yeniden tüketicilerle buluşturdu

MediaMarkt Türkiye, bugüne kadar 100 binin üzerinde kullanılmış cihazı yenileme amacıyla geri aldı ve 14 bin 230 yenilenmiş ürünü yeniden tüketicilerle buluşturdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre MediaMarkt, teknolojiyi daha erişilebilir kılmak amacıyla mağazalarında ve MediaMarkt'ın internet sitesinde yenilenmiş cihazları tüketicilerle buluşturuyor.

İkinci el telefonlardan farklı olarak 12 aylık garanti kapsamıyla ve TSE sertifikalı olarak sunulan yenilenmiş telefonlar, tüketicilere uygun fiyat avantajı sunarken aynı zamanda sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yenilenmiş telefonların hijyen bakımı dahil bakımlarının profesyonel bir biçimde yapılması, 1 yıllık garanti kapsamı, adil fiyatlandırma, işlevsel olarak kontrol edilmeleri ve tüketicinin iade hakkına sahip olması, tüketicilerin yenilenmiş telefonlara yönelmesinde etkili oluyor.

Telefonların üzerindeki karekod ile cihaza yapılan işlemlerin tamamını anlatan BTK sayfasına erişim sağlanabiliyor. Yenilenmiş telefonlar ayrıca sıfır cihazlardan farklı olarak 12 aya varan taksit olanağı ve yüzde 1'lik düşük vergi oranıyla sunuluyor.

Yenilenmiş telefonlar, bir önceki sahibinden satın alınarak, yetkili Yenileme Merkezleri tarafından varsa bozuk olan parçaları orijinal veya eşdeğer parçalarla değiştirilip yenilenen, tüm fonksiyonları çalışır hale getirilen ve fabrika ayarlarına döndürülerek yeniden satışa sunulan telefonlar olarak tanımlanıyor.

Performansı olumsuz etkileyen uygulamalar, testler sırasında tespit edilip düzenleniyor

Yenilenme sürecinde, ilgili cihazın temel özellikleri referanslı testlere tabi tutuluyor. Daha sonra, yazılımlar arasında performansı olumsuz etkileyen tüm uygulamalar, testler sırasında tespit ediliyor ve düzenleniyor. Bu sayede çalışan ve yüksek performans sunan telefonlar elde edilmiş oluyor.

MediaMarkt Türkiye, bugüne kadar 100 binin üzerinde kullanılmış cihazı yenileme amacıyla geri aldı ve 14 bin 230 yenilenmiş ürünü yeniden tüketicilerle buluşturdu.

Yenilenmiş cep telefonları, sıfır cihazlara kıyasla yüzde 96,4 daha düşük karbondioksit eşdeğeri salımına sahip.

Karbon ayak izinin azaltılmasına ek olarak, yenilenmiş cep telefonları, altın, gümüş, bakır gibi metallere olan talebin ve bu sayede de bu tür madencilik faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisinin azalmasına katkı sunuyor. Yapılan bazı ölçümlere göre, bir milyon cep telefonu geri dönüştürüldüğünde, yaklaşık 24 kilogram altın, 16 bin kilogram bakır, 350 kilogram gümüş ve 15 kilogram paladyum geri kazanılıyor veya 185 haneye bir yıl boyunca yetecek miktarda enerji tasarruf edilebiliyor.



MediaMarkt'ın Türkiye'deki 98 mağazası ve MediaMarkt'ın internet sitesinde Apple ve Samsung markalarının yenilenmiş telefon modelleri, 'Mükemmel' (G1) ve 'Çok İyi' (G2) statüsüyle sertifikalandırılmış olarak tüketicilerle buluşuyor.