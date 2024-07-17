BIST 11.080
DOLAR 33,09
EURO 36,24
ALTIN 2.632,28
HABER /  GÜNCEL

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında yarın Trencin ile karşılaşacak

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında yarın Trencin ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

Abone ol

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu!
Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu!
Fatih Erbakan'dan emekli zammına ilişkin açıklama: "Acı fatura ödetiliyor"
Fatih Erbakan'dan emekli zammına ilişkin açıklama: "Acı fatura ödetiliyor"
Elon Musk Trump'a desteğini ilk kez açıkça gösterdi
Elon Musk Trump'a desteğini ilk kez açıkça gösterdi
YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine uyarı: 12 aylık TÜFE oranı esas alınmalı
YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine uyarı: 12 aylık TÜFE oranı esas alınmalı
BDDK'den teşkilat yönetmeliğinde değişiklik
BDDK'den teşkilat yönetmeliğinde değişiklik
DMO 8 milyon doz aşı satın alacak
DMO 8 milyon doz aşı satın alacak
Milyonlarca vatandaş kara kara düşünmeye başladı! Okul kitaplarına yüzde 400 zam geliyor
Milyonlarca vatandaş kara kara düşünmeye başladı! Okul kitaplarına yüzde 400 zam geliyor
Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti
Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti
TSK ve Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt
TSK ve Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı! İşte Türkiye'deki emekli sayısı
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı! İşte Türkiye'deki emekli sayısı
Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu
Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!