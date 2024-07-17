TSK ve Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"SONUÇ VERMEYECEKTİR"

"Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963-1974 yılları arasında Tum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır." açıklamasında bulunan Bakanlık, şöyle devam etti:

"Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülke liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

“İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bir kez daha Türk Ordusunu “işgalci güç” olarak tanımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden elli yıl geçti. Demokrasinin Kıbrıslı (Güney) ve Yunan savaşçılarına ve 1974’te işgale karşı yaşanan eşit olmayan mücadelede en derin saygımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve katkılarını sonsuza kadar onurlandırıyoruz. Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz.

Helenizmin birliği Yunanların hayatta kalması için gerekli bir koşuldur. Biz Yunanlılar tarafından tarihsel olarak bilinen bölünme, her zaman bizi rahatsız eder; bu, ulusal felaket ve çöküşün güçlü ve yeterli bir koşuludur. Tarih her ikisini de kanıtlamıştır. Ve bugünkü yıldönümü bize bunu en trajik şekilde hatırlatıyor.”