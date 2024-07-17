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HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülürken rahatsızlandı.

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TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın konuşması sırasında  TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Kavas'ın kürsüye gelerek Karaca'nın rahatsızlandığını söylemesi üzerine Kalaycı, konuşmasını yarıda kesti. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.

Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi kapattı.

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